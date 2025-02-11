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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a gitti.

BAŞBAKAN'DAN İREM DERİCİ'NİN ŞARKISIYLA PAYLAŞIM

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin güçlendirilmesine duyulan acil ihtiyaca dikkat çektiğini ifade eden Enver, Erdoğan ve Türk heyetinin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, bu temasların gelecekte daha geniş kapsamlı iş birliklerine kapı aralayacağını vurguladı.

Paylaşımını Türkçe "Teşekkür ederim, görüşmek üzere." ifadesiyle tamamlayan Enver İbrahim, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın ilişkilerin altını çizdi.

Başbakan Enver'in paylaşımında İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" parçasının çalması dikkat çekti.

Şarkının sözleri şöyle: