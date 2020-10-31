Malezya'dan Türkiye'ye İzmir depremi için taziye mesajları geldi

Malezya'da hükümet ve sivil toplum kuruluşları, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajları yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Malezya'da hükümet ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.

Yazılı açıklama yapan Malezya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan hükümetlerine taziye dileklerini iletirken "Bakanlık olarak depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz. Malezya, zor zamanlarında depremzedelerle dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.

ENVER İBRAHİM, SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Malezya ana muhalefet lideri Enver İbrahim de sosyal medya paylaşımında Türkiye ve Yunanistan halkına taziye mesajı yolladı ve "Kardeş Türk ve Yunan halklarına dua ediyor ve depremin acılarını dindirmesi için Allah'a niyazda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

MAPIM, TÜRK HALKININ ACILARINI PAYLAŞTIĞINI SÖYLEDİ

Malezyalı sivil toplum kuruluşlarından Malezya İslam Teşekkülü Dayanışma Kurulu (MAPIM), yazılı açıklamasında Türk halkının acılarını paylaştığını belirterek şunları kaydetti:

“TÜRKİYE'NİN BU AFETİN ARDINDAN YARALARINI SARMASINI UMUYORUZ”

"Türkiye'nin bu afetin ardından birlik içinde yaralarını sarmasını umuyoruz. Dualarımız Türkiye'nin daha güçlü bir millet olarak yükselmesi ve İslam aleminin dertlerine çare olmak için daha etkili bir rol oynaması yönündedir."

ABIM, RAHMET VE SABIR DİLEKLERİNİ İLETTİ

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) ise sosyal medya paylaşımında, "İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, vefat edenlerin yakınlarına sabır diliyoruz." açıklamasını yaptı.