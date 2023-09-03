Mali müşavirlik sınavları aralık ayında TÜRMOB, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınavlarına katılım şart ve tarihlerini açıkladı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 7 müfettiş yardımcı alımı için başvuru detayları aktarıldı.

AA

TÜRMOB, bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavlarının 2-11 Aralık'ta Ankara'da, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının da 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacağını açıkladı.

TÜRMOB'un sınavlara ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Mali müşavir ve yeminli mali müşavir olmak isteyenlerin bu aşamaları takip etmeleri gerekiyor.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Aralık'ta

Bu yılın üçüncü dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavına kimler katılabilecek?

Bu sınava, stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılabilecek.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı başvuru tarihleri

Sınava ilk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar ise 15-30 Kasım'da başvuruda bulunabilecekler.

Yeminli mali müşavirlik sınavları 2-11 Aralık'ta

Bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavları da Ankara'da 2-11 Aralık'ta düzenlenecek.

Yeminli mali müşavirlik sınavına kimler katılabilecek?

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 2 Ekim itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları önem taşıyor.

Yeminli mali müşavirlik sınavlarının başvuru tarihleri

Sınava ilk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar ise 8-22 Kasım tarihlerinde başvuru yapabilecekler.

Başvuru adresi:

Sınava katılacak adayların, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yapmaları gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar arasından Ankara'da, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak giriş sınavı ile 7 müfettiş yardımcısı alacak.

Sınava giriş başvurusu 5-15 Eylül'de e-Devlet üzerinden "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılabilecek.

Yazılı sınav, 14 Ekim'de iki oturum olarak Ankara'da gerçekleştirilecek.