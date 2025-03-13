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Haber Merkezi

Sanatçı Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemden düşmüyor.

Özcan Deniz hakkında, Sarıyer’de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villaya izinsiz eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ederken, yeni bir inceleme daha başlatıldı.

GELİRİ MERCEK ALTINA ALINDI

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sanatçının mali durumunu mercek altına aldı.

KARDEŞİNİN SÖZLERİ İHBAR SAYILDI

Özcan Deniz’in kardeşi Ercan Deniz, ünlü sanatçının mali durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Özcan, oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Ayrıca, Deniz'in yüksek miktardaki kredi kartı harcamalarına da dikkat çekmişti. Bu açıklamaların ardından Vergi Denetim Kurulu, sanatçının gelir ve giderlerini incelemek üzere harekete geçti.

Özcan Deniz’in Sarıyer’deki villalarına ilişkin yürütülen soruşturma ise sürüyor. Sanatçının, tarihi sit alanı içerisinde bulunan arazide inşa ettiği üç villaya, izinsiz eklemeler yaptığı ve imar kurallarını ihlal ettiği iddia ediliyor.

BAKANLIK SÜRECE DAHİL OLDU

Yapılarla ilgili tespitlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de sürece dahil oldu.

Vergi incelemesinin ne kadar süreceği ve sanatçı hakkında herhangi bir usulsüzlük tespit edilip edilmediği ise önümüzdeki süreçte belli olacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sarıyer Uskumruköy'deki sit alanı içerisinde bulunan üç adet villaya ruhsatsız havuz, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespit edilerek "İmar Kirliliğine Neden Olma" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Özcan Deniz, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne çağrılmıştı.

Deniz, yaşanan hukuki süreçte tüm sorumluluğun ağabeyi Ercan Deniz'de olduğunu öne sürerek, "Ben sadece intifa hakkına sahibim, inşaatın sahibi ve yapanı ben değilim." diyerek kendini savunmuştu.

"İNGİLTERE'YE KAÇACAK" İDDİASI

Bu süreçte Özcan Deniz'in eski iş ortağı ve kardeşi Ercan Deniz, bir televizyon programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağabey Deniz, ünlü sanatçı için "Sahtekarın, yalancının teki. Önce bankadaki borcunu ödesin. Altyapısını da yapmış, karısını da göndermiş. İngiltere'ye kaçacak, bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir, cenazeme gelirse almayın dedim." şeklinde konuştu.