Maliye vergi kaçıran doktorların ensesinde: Yakın çevrelerinin hesapları da incelendi

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Kayıt dışılığa karşı adeta savaş açan Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörlere yönelik çalışma sürdürüyor.

Vergi adaleti sağlanması ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda doktorlar da mercek altında...

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kendi elindeki veriler ve bankalardan aldığı özel muayenehane sahibi doktorların verilerini yapay zeka desteğiyle inceledi.

3 BİN 500 RİSKLİ DOKTORUN YAKINLARININ DA HESAPLARI İNCELENDİ

Yapılan çalışma neticesinde 33 bin riskli doktor mükellef tespit edildi.

Çalışmanın ikinci aşamasında riskli oldukları tespit edilen doktorların, birinci derecedeki yakınları, eski eş ve çalışanlarının da hesap hareketleri incelendi.

Bu denetimlerde de 3 bin 500 doktorun, riskli mükellef olduğu bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu doktorların yakın çevrelerine ait banka hesaplarında yüklü miktarda varlık tespit edildi.

SEKRETERİNİN HESABINDA 5 MİLYON

Yapılan denetimlerde, bir doktorun yanında asgari ücretle çalışan bir sekreterin banka hesabında 5 milyon liralık hareket tespit edildi.

Bir başka örnekte de eski eşin hesabında hareketlilik saptandı.

Maliye yetkilileri, bu gibi durumlarda paranın kaynağının açıklamasını talep etti.

Kaynak açıklanamayan durumlarda ise söz konusu paranın doktorun olduğu kabul edilerek mükellef, gönüllü uyuma davet edildi.

15 MİLYAR TL MATRAH FARKI TESPİT EDİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın doktorlara yönelik yaptığı denetimlerinde, yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkı bulduğu belirtildi.

MALİYE İLE UZLAŞAN DOKTORLARA CEZA VERİLMEDİ

Tespit edilen doktorlarla görüşüldüğü, yarıya yakınının gönüllü uyuma girdiği öğrenildi.

Gönüllü uyuma giren mükellefler, elde ettiği hasılat için beyanname verirken bu mükelleflere vergi zıyai cezası da uygulanmadı.