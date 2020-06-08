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    Malkara'da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3’ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kazada, ağlayan bebeği 112 görevlisi cerrahi eldiveni şişirip balon yaparak sakinleştirdi.
    • İHA
    • 08.06.2020 - 19:43
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    Malkara'da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı

    Kaza, Tekirdağ'da Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi girişinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden ve direksiyon başında uyukladığı öne sürülen İrfan E. yönetimindeki 22 RG 274 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıktı.

    SAĞLIK GÖREVLİSİ BEBEĞİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ELDİVENİ BALON YAPTI

    Araziyi çevreleyen demir korkuluklara çarparak, otluk alana giren araç devrildi. Kazada, Ömür E., Esma E., Kerem E., Sena E. ve Filiz Y. yaralandı. Yaralılar tedavileri için Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Öte yandan, hastaneye getirilen yaralılardan bir bebeğin ağlaması üzerine 112 görevlisi, cerrahi eldiveni şişirip balon yaparak, bebeği sakinleştirdi.

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