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    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöplerin yanında açıklama yaptı

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöplerin yanında açıklama yaptı

    Maltepe genelinde 6 gündür her yer çöp. CHP'li başkan Ali Kılıç, işçilerin demokratik haklarını kullandığını buna saygı duyduklarını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 13:22
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından örnek olarak gösterilen belediyeler arasında yer alan Maltepe Belediyesi'nde kriz var.

    İstedikleri maaş zammını alamayan işçilerin greve başlaması nedeniyle ilçe genelinde çöpler sokaklarda kaldı.

    İlçede çöpler nedeniyle kötü bir koku hakimleşmeye başlamışken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan açıklama geldi.

    "DEMOKRATİK HAKKINI KULLANIYOR, SAYGI DUYUYORUZ"

    CHP'li başkan, çöplerin kenarında yaptığı konuşmada, "Emekçilerimiz demokratik hakkını kullanıyor, saygı duyuyoruz. Biz de Maltepe’ye hizmet hakkımızı kullanmak istiyoruz. Sendika ile görüşmelerimiz sürüyor. Hem halkımızı hem emekçilerimizi memnun edecek bir sonucu kısa sürede alacağız." ifadelerini kullandı.

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöplerin yanında açıklama yaptı ViDEO

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöplerin yanında açıklama yaptı #1

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöplerin yanında açıklama yaptı #2

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöplerin yanında açıklama yaptı #3

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöplerin yanında açıklama yaptı #4

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöplerin yanında açıklama yaptı #5

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