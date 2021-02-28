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    Maltepe Belediyesi ve DİSK anlaştı

    Maltepe'de 1 haftalık grevin ardından Maltepe Belediyesi ve grevdeki işçilerin sendikası DİSK en düşük ücretin 4 bin 700 TL olması konusunda anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 16:57
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    Maltepe Belediyesi ve DİSK anlaştı

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde belediye işçilerinin 23 Şubat'ta başlattığı grevle ilçe adeta çöplüğe dönüştü.

    Eski İstanbul görüntüsüne dönen şehirde CHP'li Maltepe Belediyesi ile grev yapan işçilerin sendikası DİSK anlaşmaya vardı.

    Anlaşmayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve DİSK duyurdu.

    EN DÜŞÜK MAAŞ 4 BİN 700 TL OLACAK

    Anlaşmaya göre Maltepe Belediyesi'nde çalışan işçilerin en düşük maaşı 4 bin 700 TL olacak.

    DİSK'ten yapılan açıklamada, "Maltepe Belediyesi'nde toplu iş  sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4700 TL oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibariyle sona ermiştir." ifadelerine yer verildi.

    Maltepe Belediyesi ve DİSK anlaştı #1

    GREVE DEVAM OYLAMASI

    Sendika ve belediyenin anlaşması işçiler tarafından hoş karşılanmadı. İşçilerin en baştan beri teklif edilen 4 bin 700 TL'ye itiraz ettikleri, bu nedenle de sandık kurup greve devam kararını oylayacakları belirtildi.

    Maltepe Belediyesi ve DİSK anlaştı #2

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