Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

DİSK-Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şube ile Maltepe Belediyesi şirketleri Mataş ve Maltepe Mataş'ın üyesi bulunduğu SODEMSEN arasında 2020'den beri yürütülen ve 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sonuca varılamadı.

İŞÇİLER GREVE GİRİYOR

Bunun üzerine harekete geçen Genel-İş Sendikası, bugün grev kararı aldı.

Kararı Maltepe Belediyesi binasına asan sendika, emekten yana olan tüm kişi ve kurumlara, destek çağrısında bulundu.

Maltepe Belediyesi'nde 1500 işçiden grev kararı VİDEO