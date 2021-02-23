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- Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı
Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı
- AA
- 23.02.2021 - 07:25
- Güncelleme : 23.02.2021 - 07:38
CHP'li belediyelerde grev krizi devam ediyor...
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret pazarlıklarında kendi belediyelerindeki işçilere verecekleri maaşla övünürken, CHP'li belediyelerdeki işçiler kazan kaldırdı.
Son olarak Genel-İş Sendikası ile CHP'li Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Şubat'ta belediye binası girişine grev kararı asılmıştı.
GREVE GİDİLDİ
Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti.
Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.
ÇÖP KAMYONLARI İŞ BIRAKTI
Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.
Maltepe Belediyesi'nde işçi grevi başladı VİDEO