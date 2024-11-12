Maltepe Belediyesi'ndeki grev kararı sonrası sokaklarda çöp yığınları oluştu

DHA

CHP'li belediyelerde işçiler paralarını alamadıkları için isyanda...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da CHP'li 4 ilçe belediyesinin işçileri, aldıkları yeni kararı basın açıklamasıyla duyurmuştu.

Kartal, Ataşehir ve Kadıköy'ün yanı sıra Maltepe de işçilerin greve gittiği belediyelerden biriydi.

Maltepe Belediyesi işçileri, belediye yönetimiyle yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde talep ettikleri günlük bin 950 liralık brüt ücrette anlaşamayınca greve gitti.

İŞÇİLER PARALARINI ALAMADI

Geçtiğimiz Pazar günü alınan grev kararının ardından ilçede çöplerin toplanmadığı ve çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

İşçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle özellikle halk pazarlarının kurulduğu sokaklarda ve konteynerlerde çöp yığınları oluştu.

Vatandaşlar toplanmayan çöplerden ve oluşan kokudan şikayetçi oldu.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Maltepe Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde, sendika, işçiler için günlük bin 950 lira brüt ücret istemişti.

Belediye ise işçilere günlük bin 430 lira brüt ücret önerdi.

'İŞÇİLERİN GREVDE OLMASI HALKI İLGİLENDİRMEZ, BU BELEDİYENİN GÖREVİDİR'

Halk pazarının kurulduğu çevrede oturan ve çöplerden rahatsız olan Tarkan Kesin, "Maltepe'de her sene tekrarı olan bir rezalet. Belediyenin bu konu üzerine eğilmesi gerekiyor. Bu şekilde olmaması lazım. İnsanlar bunu hak etmiyorlar, Pazar, dün kuruldu. Bu pislik 2 haftadır devam ediyor. Çöpler toplanmıyor. Bunun bir hizmet olduğunu düşünmüyorum. İşçilerin grevde olup olmaması halkı ilgilendirmez. Bu belediyenin görevidir. Belediyenin görevi halkı refaha kavuşturmaktır. Biz burada sitede oturuyoruz. Görüntü olarak da hoş değil. Rezalet bir durum. Seçim bunun için yapılıyor. Belediyeciliğin insanlara hizmet için olması gerekiyor" dedi.

'VATANDAŞ KOKUDAN ŞİKAYETÇİ'

Eski belediye çalışanı Enes Yurtman ise, "Belediyenin bütçesi boş. Başkan burayı bir enkazla devraldı. Ben buranın eski çalışanıyım. Belediye başkanı bütçem yok diyor. İşçilerde haklı olarak zam istiyorlar. Bir orta yol bulamadıkları için böyle oluyor. Vatandaşlar kokudan şikayetçi" diye konuştu.