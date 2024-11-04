Maltepe Belediyesi'nin Meclis Toplantısı'nda 'kayyum' gerilimi

İHA

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. oturumu gergin anlara sahne oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Yusuf Özgün, son günlerde yaşanan kayyum atamalarına ilişkin yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerini teröre destek vermek ve terörle, teröristlerle aralarına mesafe koymamakla suçladı.

"SÖZÜNÜZÜ GERİ ALACAKSINIZ"

Sözlerinde meclis üyelerine hitaben "PKK'yı mı savunuyorsunuz?" sözleri mecliste gerilime neden oldu.

Belediye Başkanı Esin Köymen ise, "Sözünüzü geri alacaksınız. Meclisi PKK'lı olmakla suçlayamazsınız. Meclise hakaret etmenize izin vermiyorum. Yerinize geçin" dedi.

O anlar böyle kaydedildi.