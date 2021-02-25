Maltepe çöplüğe döndü

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde başlatılan grev sonrası sokaklar çöplerle doldu.

Pandemi döneminde en önemli kurallardan biri olan temizlik, CHP'li belediyeler yüzünden sekteye uğradı.

İnsan sağlığını tehdit eden ve hergün binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden koronavirüsün yayılması için gerekli ortam oluştu.

3 GÜNDÜR HİZMETLER DURDU

İstanbul nüfusunun en yoğun olduğu ilçelerin başında gelen Bakırköy, Kartal, Ataşehir, Avcılar ve Maltepe'de işçiler haklarını alamadıkları için iş bırakması hizmetleri durdurdu.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugün de anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin başlattığı grev, üçüncü gününe girdi.

İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken sokaklarda, toplanmayan çöpler birikti.

KÖTÜ KOKU YAYILIYOR

Başta Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu) ve Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler toplanmadığı için konteynerler dolarken, vatandaşlar çöp poşetlerini dolu olan konteyner ya da çöp bidonlarının yanına bırakmak zorunda kaldı.

3 gündür toplanmayan çöpler nedeniyle çevreye kötü kokular da yayılmaya başladı.