Maltepe’de, 65 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılandı

Salgın ile mücadele kapsamında, hastanelere gitmekte zorlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, evlere gelen mobil ekipler tarafından aşılanıyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Sağlık Bakanlığı koordinesinde süren çalışmalar kapsamında, mobil aşı ekiplerinin de desteği ile aşı olmak için hastaneye gitmekte zorlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, evlerinde aşılanıyor.

Toplum bağışıklığını en üst seviyeye çıkarmak ve salgının sona ermesini sağlamak amacıyla sahada olan ekipler, büyük bir özveri ile görevlerini yerine getiriyor.

Bu kapsamda Maltepe'de yaşayan ve evinden çıkamayan 78 yaşındaki Saime Rabia Erim'in 3. doz koronavirüs aşısı, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin de katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette yapıldı.

Ziyarete, İlçe Sağlık Müdürü Hasan Şahin'in de eşlik etti. Kaymakam Tiryaki, bir süre Erim ve ailesiyle sohbet etti. Kontrolleri yapılan ve aşı yaptırmaya engel bir durumu bulunmayan Erim'e, 3. doz aşısı uygulandı.

“DAHA ÇOK VATANDAŞIMIZI AŞILAMAK İSTİYORUZ”

Kaymakam Tiryaki, koronavirüsün bütün dünyada oluşturduğu negatif etkileri önlemek için aşı çalışmalarının devam ettiğini, hastalıktan korunmanın tek yolunun aşılamadan geçtiğini belirterek şu sözleri ifade etti:

“Ne kadar çok aşı olursak, düzenli aşı yaptırırsak Kovid-19'un bulaşma riskini de o derece azaltıyoruz. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde il ve ilçemizde de aşılama çalışmaları devam ediyor. Maltepe, İstanbul'un ilçeleri arasında aşılama oranında ön sıralarda geliyor.

Ancak 3. doz aşılamada 65 yaş üzerine özellikle bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Daha çok vatandaşımızı aşılamak istiyoruz.”

HEDEF YÜZDE 100

65 yaş üzeri 3. doz aşılamalarda ilçede çok iyi bir noktada olduklarını belirten Tiryaki, yüzde 100 oranın ulaşmanın hedeflendiğini belirtti. Çalışmalara destek verip ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Tiryaki, emeği geçen sağlık personellerine teşekkür etti.

“AŞIYA KARŞI BİR GÜVEN VAR”

İlçe Sağlık Müdürü Hasan Şahin ise, "İlçemizde birinci doz aşısı olan 12 yaş üstü vatandaşlarımız yüzde 84 civarında. Aşıya karşı bir güven var.” ifadelerini kullandı.

Bu oranı daha yüksek bir seviyeye çekmeyi istediklerini ifade eden Şahin, koronavirüsün ancak aşılamayla sona erebileceğini sözlerine ekledi.