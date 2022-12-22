Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Hasta almaya giden ambulansın önünde zikzaklar çizerek geçişine engel olan otomobilin sürücüsü T.Ş.'ye idari para cezası uygulanarak ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Hastaların can sağlığı için saniyelerle yarışan ambulanslar, trafikte çeşitli problemlerle karşılaşıyor.

Konuya bir örnek bu kez Maltepe'den geldi.

Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, 34 DGS 012 plakalı otomobilin sürücü T.Ş. yol vermedi.

Ambulansa yol vermedi

Otomobil sürücüsü T.Ş., şerit değiştiren ambulansın sürekli önüne geçerek yol vermedi.

Otomobil sürücüsünün yolda ambulansın önünü kapayarak zikzaklar çizdiği o anlar, sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tepki toplayan olay sonrası ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu sürücü tespit edildi.

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada VİDEO

Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sürücüye idari para cezası uygulandığını ve ehliyetine geçici olarak el konulduğunu duyurdu.

Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ambulansa yol vermeyen sürücüye;

-Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermediği

-Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullandığı

-Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği için idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı"

Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Maltepe D-100 karayolunun Pendik istikametinde bir sürücüsünün, arkasından gelen ambulansa yol vermemesi ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; görüntülerde yer alan araç plaka bilgileri üzerinden sürücünün T.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, sürücü şahıs Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili sürücü şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek' içerikli 46/2-D maddesinden 427, 'Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak' içerikli 55/1-C maddesinden 196, 73/A 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek' maddesinden 196 TL, olmak üzere toplam 819 idari para cezası işlemi uygulanmıştır. Ayrıca sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hayatın olağan akışına aykırı hareketlerde bulunarak araç kullanması nedeniyle KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyene kadar sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır."





