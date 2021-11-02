Euro
11.0543
-0.18%
Dolar
9.5141
-0.23%
Altın
549.71
-0.02%
Borsa
1.544
0.52%
Bitcoin
585.999
-1.46%
BTXN Coin
26.24
-4.44%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın

    Depoda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibi müdahalesi ile kontrol altına alındı.
    • AA
    • 02.11.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın

    İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Büyükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan atık kağıt depolama tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Depoyu içerden saran alevler, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Maltepe'de 500 metrekarelik kağıt deposu yanarak küle döndü

    Maltepe de atık kağıt deposunda yangın #1

    Maltepe de atık kağıt deposunda yangın #2

    Maltepe de atık kağıt deposunda yangın #3

    Maltepe de atık kağıt deposunda yangın #4

    Maltepe de atık kağıt deposunda yangın #5

    Maltepe de atık kağıt deposunda yangın #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir