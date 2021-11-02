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Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın
Depoda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibi müdahalesi ile kontrol altına alındı.
- AA
- 02.11.2021 - 08:49
- Güncelleme : 02.11.2021 - 09:37
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Büyükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan atık kağıt depolama tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Depoyu içerden saran alevler, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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