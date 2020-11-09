İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapılırken, fazla yolcudan ceza kesilen bazı minibüsçüler tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz, Küçükçekmece, Şişli ve Maltepe ilçelerindeki kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Denetim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolünü yaparken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.

4 YOLCU FAZLA ALAN MİNİBÜSÇÜYE CEZA KESİLDİ

Maltepe Zümrütevler'de yapılan denetimlerde ekipler, yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Denetim noktasında durdurulan bir minibüste 4 tane fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Maltepe'de ceza kesilen minibüsçü: Metrobüse, metroya da baksınlar ViDEO

"ÖĞRENCİ OLDUKLARI İÇİN ALIYORUZ"

Minibüs sürücüsü Hacı Salman, "Fazla yolcu alındığı için işlem yapılıyor. Onları da öğrenci oldukları için alıyoruz. Okula gdiyorlardı, keşke almasaydım." dedi.

"DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA BAKSINLAR"

Ceza kesilmesine tepki gösteren Salman, "Metrobüste, metroda hastalık yok mu? Bu hastalık sadece minibüslerde mi kapılıyor? Diğer toplu taşıma araçlarına baksınlar." diye konuştu.

"POLİS YAZIYOR, MİNİBÜSÇÜ ALIYOR"

6 fazla yolcu alan Taylan Yıldırım, "Yolcular da bu işten rahatsız biz de rahatsız. Yapacak bir şey yok. Polis yazıyor, minibüsçü alıyor. Değişen bir şey var mı? Suç bende mi?" diye konuştu.