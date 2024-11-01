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Haber Merkezi

Eski Türkiye'de çöp dağları ile anılan İstanbul, 2019'dan bu yana yeniden o eski günlere döndü.

Bu konuda en dikkat çeken ilçe ise Kartal Belediyesi...

Sık sık skandal uygulamalarla gündeme gelen Kartal, yine çöp sorunuyla gündemde.

KONSERE PARA VAR İŞÇİYE YOK

Geçtiğimiz 29 Ekim'de milyonlarca lira maliyetle konserler düzenleyen belediye, temizlik işçilerinin istediği zammı yapmadı.

İşçilerin greve gitmesiyle ilçe adeta çöp ve pis kokuya teslim oldu.

KARTAL ÇÖP DAĞLARINA TESLİM

Ünlü şarkıcılara milyonlar yağdırıp, işçilere hakkını vermeyen yönetim nedeniyle ilçede çöp dağları oluştu.

Toplanmayan çöpler konteynerlerden sokaklara taşarken kirlilik, insan sağlığını etkileyecek boyutlara ulaştı.

Durumdan şikayetçi olan ilçe halkının tepkileri sosyal medyaya da yansıdı.

Kartallılar, çöp dağları oluşan sokakların son halini paylaştılar.