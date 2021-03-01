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    Maltepe'de çöpler toplanıyor

    Maltepe'de çöpler toplanıyor

    Maltepe'de grevin sona ermesinin ardından çöplerin dolup taştığı cadde ve sokaklar temizlenmeye başlandı.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 16:24
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    CHP'li belediyelerde başlayan grevler nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında aksamalar yaşandı.

    Özellikle Maltepe ilçesinde yaşananlar ise 20 yıl öncesini hatırlattı.

    Temizliğin çok önemli olduğu pandemi sürecinde, çöplerin toplanmaması ve çevreye yayılan kötü koku vatandaşları rahatsız etti.

    6 GÜN SONRA ANLAŞMA SAĞLANDI

    Gelen büyük tepkilerin ardından Maltepe Belediyesi, işçilerin isteklerini 6 gün sonra kabul ederek 23 Şubat'ta başlayan grevi sonlandırdı.

    Bu kararın ardından ilçede oluşan çöp dağları toplanmaya başladı. Çöp toplama çalışmaları ağırlıklı olarak ana arterlerde sürüyor.

    Maltepe de çöpler toplanıyor #1

    İBB DE DESTEK VERİYOR

    Çalışmalara, İBB'ye bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) ekipleri de destek veriyor.

    Maltepe de çöpler toplanıyor #2

    EN DÜŞÜK ÜCRET

    Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük net ücret, 4 bin 700 lira oldu.

    Maltepe de çöpler toplanıyor #3

    Maltepe de çöpler toplanıyor #4

    Maltepe de çöpler toplanıyor #5

    Maltepe de çöpler toplanıyor #6

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