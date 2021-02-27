Maltepe'de çöplerin toplanması için Beyaz Masa'yı arayanlar var

Maltepe'de çöplerin toplanması için Beyaz Masa'yı arayanlar var

İşçilerin grev kararı almasıyla Maltepe'de sokaklar çöplüğe döndü. Çöplerin toplanması için İBB'yi arayanlar, yetkililerden "Bizim yetki alanımız değil" cevabını aldı.

İstanbul'da CHP'li belediyelerde grev krizi yaşanıyor...

Grev kararı sonrası en ağır sancıyı Maltepe ilçesi çekiyor.

Hafta başında CHP'li Maltepe Belediyesi'ne kazan kaldıran belediye işçilerinin grev kararı almasıyla Maltepe çöplüğe döndü.

Maltepe sakinlerinin durumdan şikayeti devam ederken; toplanmayan çöpler için CHP'li Maltepe Belediyesi'ne sahip çıkıp çöpleri kendileri toplamaya çalışan vatandaşlar da oldu.

Krizin çözülmesi ve çöplerin toplanılmasına yardım için birçok Maltepe sakini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Beyaz Masa'yı arayarak çare bulunmasını istedi.

Ancak Beyaz Masa’yı arayan Maltepeliler beklediği cevabı alamadı.

BİZ MÜDAHALE EDEMEYİZ

Beyaz Masa hattından yapılan açıklamada, çöplerin toplanması Maltepe Belediyesi’nin yükümlülüğünde olduğu, bu nedenle İBB'nin herhangi bir müdahalede bulunmasının yasak olduğu belirtildi.











































