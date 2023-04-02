Maltepe'de dağdan düşen kaya parçaları vatandaşları tedirgin ediyor Yamaçtaki dev kayalar, yakınlarda bulunan yerleşim alanında yaşayan vatandaşları tedirgin ederken vatandaşlar bu durum için yardım istedi.

DHA

Doğal afetlerin felaketleri etkisini göstermeye devam ediyor.

Özellikle Karadeniz bölgesinde dev kayalar yamaçtan düşüyor.

Bir farklı olayda İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşandı.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Merve Sokak üzerindeki yamaçtaki dev kayalar, yakınlarda evleri bulunan mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Kayalarda yarık oluştu

Vatandaşlar, kayalardan kopan parçaların arabalara ve evlerinin önlerine düştüğünü söyleyerek duruma bir çözüm bulunmasını istediklerini belirtti.

Kimi kayalarda ise yarıklar oluştuğu görüldü.

"Çocuklar dışarıda oynayamıyor"

Mahalle sakini Asiye Yüce şöyle konuştu:

25- 30 senedir buradayız. Buradan kopuyor bazen yuvarlıyorlar taşları. Çocuklar dışarıda oynayamıyor. Benim evimin önüne düştü kaldırıp atıyoruz yapacak birşey yok.



Belediyeye söyledik imza topladık Muhtar Bey'in de haberi var. Belediyenin ilgilenmesi gerekiyor. Birşeyler yapılması gerekiyor.

"Çocuklar da yuvarlıyor aşağı kadar iniyor"

Bir başka mahalle sakini ise, " Yuvarlandığı zaman çocuklar da yuvarlıyor aşağı kadar iniyor ." diye konuştu.

"Ölmeden olmuyor mu bu işler"

Mahalle sakini Şerafet Karaca ise şu ifadeleri kullandı: