İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yol kenarında bulunan duvarlardaki dikey bahçeleri kaldırmaya devam ediyor.

İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için yapılan peyzaj çalışmaları tek tek sökülüyor.

İBB, bakım zorluğu ve masrafı bahane ederek söktüğü dikey bahçelerin yerine grafiti yaptırıyor.

Son olarak Maltepe civarında yapılan sökme işlemi ise tepki topladı.

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu proje için "Biz yeşilliklere zarar vermiyoruz. Onları başka yerlerde kullanacağız." demesine rağmen iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilip söküldüğü görüldü.

"BELEDİYECİLİK BU MUDUR?"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbulumuzu yeniden çiçek gibi yapacağız." diyerek tepki gösterdi.

Maltepe'de dikey bahçeler söküldü VİDEO