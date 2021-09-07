Şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden kırılarak çatıya düşen 30 yıllık ağaç, itfaiyenin müdahalesiyle kaldırıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı İdealtepe’de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 30 yıllık kavak ağacı, şiddetli rüzgara dayanamayarak gövdesinden kırıldı.

Kırılan ağaç evin çatısına doğru düştü.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Çatıya yaslanarak duran ağacı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çatıya çıkarak ağacı en tepesinden testereyle kesmeye başladı. Dallarının kesilmesinin ardından ağaç devrildiği yerden alındı.

Olay hakkında bilgi veren Cengiz Obenik, “Aşırı derecede rüzgar vardı bugün. Ağaç bir anda yan binaya devrildi. Kavak ağacı, eskiymiş. İtfaiyeci arkadaşlar geldi şu anda kaldırıyorlar. Binanın çatısında hasar var. Allah’tan altında çoluk çocuk yoktu.” şeklinde konuştu.

Maltepe’de evin çatısına ağaç düştü VİDEO

