Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza 

Maltepe'de kapasitesinden 2 fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 500 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı, dün 81 il valiliğine koronavirüsle mücadelede yeni süreci anlatan genelge gönderdi.

Genelgede kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçileceği belirtildi.

Genelge sonrası sıkı denetim bugün başladı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimde toplu taşıma araçlarında sürücülerin koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığı ve araçlarda fazla yolcu olup olmadığı kontrol edildi.

2 FAZLA YOLCU TESPİT EDİLDİ

Durdurulan bir minibüste izin verilenden 2 fazla yolcu olduğunu tespit eden polisler minibüs sürücüsüne 3 bin 500 lira ceza kesti.

Trafik ekiplerin denetimleri gün içerisinde devam edecek.





















