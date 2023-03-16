Maltepe'de inşaat halindeki otoparka stoklanan sıfır otomobiller İstanbul'un Maltepe ilçesinde sıfır otomobil almak için bayiye giden bir vatandaş, yaşadıklarını anlattı.

Sıfır kilometre otomobil almak isteyenlerin yaşadıkları sorunlar bitmiyor..

Bayilerde satılmayan araçlar, yüksek kazanç elde etmek için galeriler üzerinden satışa çıkarılıyor.

Sıfır araç almak için harekete geçenler paraları oldukları halde stok sorunuyla karşılaşırken, geçen zaman diliminde fiyat artışının bir anda etiketlere yansımasıyla bayiler de araç satışını durduruyor.

Araçların stoklandığını fark etti

Maltepe’de otomobil almak isteyen Yiğit Ayaydın ise gittiği bayiden kendisine 'sıfır araç yok' denilerek elleri boş dönerken, sıfır araçların bayiye yaklaşık 2 kilometre ötede bir inşaat halindeki otoparkta stoklandığını gördü.

Bayi yetkilisine araçlarının olduğu halde neden yok denildiğini soran Ayaydın, bayi yetkilisinin "araç satış yemiştir” cevabıyla karşılaştığını ifade etti.

Ayaydın, bir yılda almak istediği araçta fiyat farkının 200 bin TL’ye kadar ulaştığını söyledi.

"İnşaat alanında 5 bine yakın araç var"

Bayiler tarafından araçların stoklandığını belirten Yiğit Ayaydın, şunları söyledi:

1 buçuk yıldır Fiat Egea aracı arıyorum. Bayiyi 1 buçuk yıldır arıyorum. Araç olmadığını, gelmediğini bana söylüyorlar. Bugün sabah bayiye gitmek istedim. Gittiğimde bayide araba olmadığını söylediler tekrar. Bayiden çıkıp 2-3 km gittikten sonra bir inşaat içerisinde yaklaşık 5 bin civarı aracın olduğunu gördüm ve hepsi de Fiat’a ait. Yani 1 buçuk yıldır araba yoksa bu 5 bin tane aracın inşaat halindeki otoparkın içerisinde olması soru işareti. Araçların hepsinin üstünde toz var. Hani uzun zamandır orada durduklarına hem fikiriz. Yani bu konuda biz vatandaş olarak araç isteyenler olarak sıkıntı yaşıyoruz. Yani 1 buçuk sene önce ben aradığım zamanki fiyatı 250 bin ile 300 bin TL arasındaydı. Bugün 450 bin TL ama yine araç yok. Yok da bu arabalar nereden geliyor? Sürekli bir de bu şehir içinde tırların üstünde Fiat araçları. Bunlar bir yere gidiyor. Bir yerden birisi alıyor bunları. Bu şekilde mağduruz.

"1 buçuk yıldır arayacaklar"

Araçların bayiler tarafından satılmadığını ifade eden Yiğit Ayaydın, şu ifadeleri kullandı: