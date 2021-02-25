Maltepe'de işçilerin grevi devam ediyor

Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grev kararı almasıyla sokaklar çöplüğe döndü. Pazar kurulan semtlerde de tezgahların kalkmasının ardından çöpler toplanmadı.

Maltepe Belediyesi'nde işçilerin geçtiğimiz gün başlattığı grev devam ediyor.

İlçeden gelen görüntülerde çöp konteynerlerindeki çöpler taşıp, etrafa saçıldı.

Maltepe sakinlerinin durumdan şikayeti devam ederken, toplanmayan çöpler, salgın döneminde birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor.

PAZAR ALANLARI ÇÖPLÜK OLDU

Öte yandan Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde dün kurulan semt pazarında tezgahların kaldırılmasının ardından çok miktarda çöp, işçilerin grevi nedeniyle toplanmadı.

YÜZDE 47'LİK ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada da DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile 6 aydır süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonucunda, en düşük ücret alan emekçilere, ikramiyeler hariç yüzde 47’lik zamla 4 bin 188 TL ücret önerisinin sendika tarafından reddedildiği belirtildi.