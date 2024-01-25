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Maltepe'de şerit ihlali yapan Pendiksporlu Kappel'e ceza yazıldı

Maltepe'de şerit ihlali yapan Pendiksporlu Kappel'e ceza yazıldı Pendikspor'un Surinamlı futbolcusu Leandro Kappel, polis ekiplerinin Maltepe'de yaptığı denetime takıldı. Emniyet şerit ihlali yapan Süper Lig oyuncusu Kappel'e polis tarafından 6 bin 439 lira para cezası kesildi.