Kar yağışıyla beraber buzlanmanın meydana geldiği ilçede, çok sayıda araç yolda kaldı.

İstanbul’da, sabah saatleri itibariyle bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Maltepe ilçesine bağlı Başıbüyük yolu Caddesi'nde aniden bastıran yağış ise buzlanmaya neden oldu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Sürücüler iki yönde de caddede ilerlemekte güçlük çekerken, uzun kuyruklar oluştu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken, bazıları da buzlanan yolda patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı.

Sürücülerin yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Maltepe'de yollar buz pistine döndü

"HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ"

Buzlanan yolda aracıyla patinaj çeken Mehmet Uğurlu, "Ne kar kürüme araçları var ne de caddede tuzlama var. Kaldım yolda. Aracımızda kış lastiği olmasına rağmen patinaj çekerek buraya geldim." dedi.

"BELEDİYE HAREKETE GEÇMELİ"

Başka bir sürücü Süleyman Uçay ise "Burada yaklaşık bir saattir yol trafiğe kapalı. Burası Fındıklı Mahallesi otobüslerin son durağı ve otobüsler görüldüğü gibi gidemiyor bu yolda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kar küreme araçlarının bu caddeyi temizlemesi lazım. Belediyenin otobüsleri gidemiyor bu yolda. Yol trafiğe kapalı ve buraya gelip çözmeleri lazım." ifadelerini kullandı.