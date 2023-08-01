Maltepe'deki apartman dairesinin fiyatı Miami'deki havuzlu evle yarışıyor Son dönemlerde büyük bir sorun oluşturan konut fiyatlarında gelinen son nokta gözler önüne serildi. Maltepe'de 2+1 dairenin fiyatı 8 milyon 590 bin TL iken, Miami'de havuzlu müstakil evin fiyatı 369 bin 900 dolar...

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Türkiye’de sıkça tartışılan konulardan biri de ev fiyatları.

Ev sahibi-kiracı krizlerine her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, ev satın almak da oldukça güçleşti.

Küçük ve kullanışsız biçimlere sahip evler dahi cep yakıyor.

Ancak ev sahipleri buna rağmen zam üstüne zam yapmaya da devam ediyor.

Öyle ki Megakent İstanbul’daki evlerin fiyatlarında milyonların altında rakamların sözü dahi edilmiyor.

Bir diğer yandan Maltepe’de bulunan bir evin fiyatı da dikkatlerden kaçmadı.

Maltepe'de konut fiyatları Miami ile yarışır hale geldi

16 katlı bir binanın 11’inci katında satışa çıkarılan 2+1 dairenin fiyatı tam olarak 8 milyon 590 bin TL…

Net 77 metrekare olan dairenin fiyatı dudak uçuklatırken, gözler Miami’deki evlere çevrildi.

Maltepe’de satışa koyulan ev, ABD’nin Florida eyaletinin en büyük şehri olan Miami’deki müstakil bir evle yarışır hale geldi.

Miami’deki tek katlı, bahçeli ve havuzu bulunan evin fiyatı ise 369 bin 900 dolar (Yaklaşık olarak 9 milyon 900 bin TL)…