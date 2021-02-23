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    Maltepe'deki çöp konteynerleri etrafa taştı

    Maltepe'deki çöp konteynerleri etrafa taştı

    Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grev kararı almasıyla, sokaklardaki çöp konteynerlerindeki çöpler taşarak etrafa yayıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 23:38
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 23:45
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    CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler zamlarını alamadıkları için grev kararı aldı. İş durdurma eylemi gerçekleştiren işçiler, "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı belediye binasının girişine astı.

    Çöp kamyonlarının kontak kapatması nedeniyle Maltepe genelinde çöp dağları oluşmaya başladı.

    ÇÖP KONTEYNERLERİ DOLUP TAŞTI

    Mahallelerde bulunan çöp konteynerlerindeki çöpler de taşıp etrafa saçıldı. Maltepe sakinleri de durumdan şikayetçi bir şekilde etrafa saçılan çöplerin görüntülerini İnternet'ten paylaştı.

    Maltepe deki çöp konteynerleri etrafa taştı #1

    Maltepe deki çöp konteynerleri etrafa taştı #2

    Maltepe deki çöp konteynerleri etrafa taştı #3

    Maltepe deki çöp konteynerleri etrafa taştı #4

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