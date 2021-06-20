Eylem alanında yapılan arama sırasında kendisini kadın polisin aramasını isteyen trans şahıs, polisle tartışarak 'Transfobik' dedi.

Dün İstanbul Maltepe'de "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" sloganıyla bir araya gelen grup, LGBTİ+ sloganları attı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden bölgeye gelerek İstanbul Sözleşmesi'nin devam etmesine yönelik taleplerini getirmek istediğini dile getirenler arasında trans kişiler de yer aldı.

Güvenlik tedbirleri amacıyla polis ekiplerinin denetimi altında gerçekleştirilen etkinlikte trans bir kişi polisle tartıştı.

"ERKEK DEĞİLİM BEN"

Trans kadın olduğunu iddia eden şahıs, kendisini kadın polisin aramasını istediğini belirterek, "Erkek değilim ben, trans kadınım." dedi.

Maltepe'deki trans şahıs, kadın polis tarafından aranmak istedi VİDEO



"BENİM CİNSİYETİM KİMLİKTE YAZILI DEĞİL"

Polisi ikna etmek için konuşmasını sürdüren şahıs, "Ben bir trans kadınım ve buradayım. Kimsenin kimliğine bakmıyorsunuz. Bayan kimliğim yok. Burada üst araması yapmıyorlar. Sadece bu çantaya bakılıyor ve bu çanta için beni erkek bireye yönlendiriyor. Bu transfobidir. Benim cinsiyetim kimlikte yazılı değil. Benim cinsiyetim buramda. Ben bu beyanı buramdan yapıyorum." diyerek üstünü işaret etti.

"BU BENİM MAHREMİM"

Kendisinin alana alınmak zorunda olduğunu söyleyen şahıs, "Bu benim bir mahremim ve ben bunu bir erkeğe göstermeyeceğim." dedi.

Daha sonra kadın bir polis memuru şahsın çantasını ararken protesto amacıyla alkışlandı.