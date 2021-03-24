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- Malva pudding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Güney Afrika tatlısı Malva pudding tarifi..
Malva pudding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Güney Afrika tatlısı Malva pudding tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısı tarafından yapılan Malva pudding tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Malva pudding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 17:56
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde malva pudding yer aldı.
Güney Afrika'nın meşhur tatlısı malva puddingin nasıl yapıldığı merak edildi. Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden malva puddingin tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Hem görüntüsü hem lezzetiyle iştahları kabartan malva pudding, marmelat ve kekin bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Bu leziz tatlının ülkeye Hollanda mutfağından girdiği biliniyor.
Peki, akşam yemeğinden sonra yenebilecek hafif tatlı malva pudding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Güney Afrika lezzeti malva pudding tarifi..
MALVA PUDDİNG MALZEMELERİ
Keki için:
- 1 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı un
- 1/4 su bardağı kendinden kabaran un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Bir tutam tuz
- 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 1 çay kaşığı sirke
- 1 su bardağı süt
- 1 çay kaşığı karbonat
Sosu için:
- 1 su bardağı krema
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı şeker
- 1/2 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı vanilya özü
MALVA PUDDİNG NASIL YAPILIR?
- İlk olarak malva puddingin kekini hazırlayın.
- Şeker ve yumurtayı iyice karıştırın.
- Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu birlikte eleyip iyice karıştırın.
- Ayrı bir kapta eritilmiş tereyağı, süt, sirke ve karbonatı karıştırın.
- Ardından diğer karışıma ekleyin.
- Büyük dikdörtgen bir kapta 180 derecede pişirin.
- Sos için tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve kaynatın.
- Sosu pişirir pişmez muhallebinin üzerine dökün ve ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.