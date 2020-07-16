Dolar
6.8569
0.0247%
Euro
7.8179
-0.1073%
Altın
1805.84
-0.2584%
Borsa
119092.47
1.1477%
G. Altın
398.178
-0.2082%
Bitcoin
62399.16
-1.5772%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Man Adası davasında yeni karar: 359 bin lira tazminat

    İstinaf Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
    • İHA
    • 16.07.2020 - 13:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Man Adası davasında yeni karar: 359 bin lira tazminat

    İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında bir karar daha çıktı.

    Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Görüş Bildir