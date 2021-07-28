Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen: Yangın Manavgat merkeze sıçradı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bölgede çıkan yangınla ilgili bilgi verdi. Sözen, "Yangın devam ediyor hala atlatmış değiliz, söndürme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, büyük bir yangın çıktı.

Yerleşim bölgelerine sıçrayan yangın, rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahalleleri boşaltıldı.

MANAVGAT YANIYOR

Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU ANLATTI

Çıkan yangının ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CNN Türk ekranlarına bağlandı.

Manavgat Belediye Başkanı: Yangının boyutu çok büyük

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Sözen, "Haber alamadığımız noktalar var. Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, boyutu çok büyük. Büyümeye devam ediyor. İnanın neyle mücadele ettiğimizi şu an bilemiyoruz. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık." dedi.

"NEREYE MÜDAHALE EDECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK"

Yangınla ilgili bilgi vermeye devam eden Şükrü Sözen'in açıklamaları şu şekilde:

"Yangın yerleşim yerlerine ulaştı, ev ve iş yerlerine zarar verdi. Yangın Manavgat merkeze sirayet etmiş durumda. Tahliye edilen yerleşim alanları var, can kaybı olmamasını umuyoruz. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayılıyor. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Vatandaşlarımızdan yangının olduğu bölgelerde araçlarıyla trafik oluşturmamalarını istiyoruz."



