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Manavgat Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, Manavgat Belediyesi'ne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Yaşanan gelişmede, şikayetler üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta cuma günü Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet almasının ardından operasyon düzenlendi.

7 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken savcılık, 7 kişi hakkında tutuklama talep etti.

Tutuklama talep edilen 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Manavgat Belediyesi'ne operasyon: 7 kişiye tutuklama talebi Manavgat Belediyesi'ne operasyon: 7 kişiye tutuklama talebi

ŞÜPHELİLER HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Manavgat Belediyesi soruşturmasında yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Adliyeye sevk edilen 7 kişinin tutuklandığı bildirildi. 

ADIM ADIM İZLENDİLER

Operasyonun, imar işleri ile doğrudan alımlardaki yolsuzluk iddiaları ve mülkiye başmüfettişinin raporu doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

BAKLAVA KUTULARINDA RÜŞVET

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

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