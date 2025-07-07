Manavgat Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli tutuklandı

Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, Manavgat Belediyesi'ne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Yaşanan gelişmede, şikayetler üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta cuma günü Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet almasının ardından operasyon düzenlendi.
7 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken savcılık, 7 kişi hakkında tutuklama talep etti.
Tutuklama talep edilen 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Manavgat Belediyesi soruşturmasında yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Adliyeye sevk edilen 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.
ADIM ADIM İZLENDİLER
Operasyonun, imar işleri ile doğrudan alımlardaki yolsuzluk iddiaları ve mülkiye başmüfettişinin raporu doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.
BAKLAVA KUTULARINDA RÜŞVET
Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.