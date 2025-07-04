Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Baklava kutusunda rüşvet alırken yakalandı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi..

İzmir'in ardından Antalya'nın Manavgat Belediyesi de ihbar edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

4 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET ALIMINA SUÇÜSTÜ

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de ofisine, polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde; Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C. isimli şahıstan alırken suçüstü yakalandığı görüldü.

"ARKADAŞ YURT DIŞINDAN VİSKİ VE ÇİKOLATA GETİRDİ"

Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi.

Çantasını açmamak için bahane bulmaya çalışan Tüter, "Arkadaş yurt dışından gelmiş, viski ve çikolata getirmiş." sözleri ile çantanın içindekilerin önemsiz olduğuna dikkat çekip, polisin ilgisini dağıtmaya çalıştı.

Çantanın açılmasına yönelik ısrarını yenilen polis karşısında Tüter, çantayı açtı.

110 BİN EUROLUK RÜŞVET AÇIĞA ÇIKTI

Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin euro olduğu görüldü.

Şüphelinin, rüşvet parasıyla dolu baklava kutusunu görünce şaşırmış numarası yaptığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

RÜŞVETİ TESLİM ALDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Tüter ne kadar polis ekiplerine baklava kutusundan çıkan paralardan habersiz gibi davransa da, baklava kutusunu teslim aldığı anlara ilişkin teknik takip görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in, polisle anlaşmalı olan kişiden rüşveti alırken, 'İçinde ne kadar var?' sorusunu yönelttiği, '110 bin euro' cevabını aldıktan sonra ise, 'Tamam sen bir yere bir şey deme' dediği anlar yer aldı.