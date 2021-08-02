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    Manavgat orman yangınında Atatürk posteri yanmadı diyorlar

    Manavgat orman yangınında Atatürk posteri yanmadı diyorlar

    Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntüler, Kemalistlerin ilgi odağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 22:20
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 22:26
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    Son bir haftada ülke genelinde çıkan irili ufaklı birçok yangın kontrol altına alınsa da özellikle Akdeniz kıyılarındaki yangınlar büyümeye devam ediyor.

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 5 gündür sürüyor.

    ATATÜRK POSTERİ YANMADI DİYORLAR

    Manavgat'ta çekilen bir video, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, yangından etkilenmiş bir bölgedeki ağacın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu bir takvimin yanmadığı söyleniyor.

    Manavgat orman yangınında Atatürk posteri yanmadı diyorlar VİDEO

    Manavgat orman yangınında Atatürk posteri yanmadı diyorlar #1

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