Manavgat orman yangınında zarar gören alana 5 milyondan fazla fidan dikilerek canlandırıldı İki yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören bölgelere, yeniden orman vasfı kazandırmak için 5 milyon fidan dikildi ve 153 ton tohum toprakla buluşturuldu.

İHA

Yangınlar orman varlığını ve o bölgede yaşayan canlıların yaşam alanlarını derinden etkiliyor. Bu alanların tekrar eski görünümüne dönmesi için çalışmalar yapılıyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 yılında meydana gelen büyük orman yangını sonrası zarar gören sahaların tamamına yakınında çalışmalar tamamlandı.

İki yıl önceki Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinde etkili olan orman yangında 59 bin 985 hektar alan zarar görmüştü.

Çalışmalar çerçevesinde bölgeye toplam 5 milyon 170 bin fidan dikildi, 153 bin 520 kilogram tohum toprakla buluşturuldu.

30 bin 581 hektarı kısmı tabii, 14 bin 396 hektarı da suni gençleştirme ve 467 hektarında endüstriyel plantasyonla ağaçlandırılması yapılırken, geriye kalan gençleştirmeye uygun olmayan ve taşlık kayalık vasıfta 14 bin 540 hektar saha ise tabiatı koruma alanı olarak ayrıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Yananların yerine yeni ağaçlar dikildi

Yangında zarar gören alanlardan 38 bin 443 hektar alanda tabii gençleştirme çalışması bitirildiği belirtilirken, 145 bin kilogram kızılçam, 2 bin 320 kilogram karaçam, 6 bin 200 kilogram sedir tohumu olmak üzere toplam 153 bin 520 kilogram tohum toprakla buluşturduğu ifade edildi.

Suni gençleştirme ve endüstriyel plantasyon ağaçlandırmaları çerçevesinde 12 bin 448 hektar alanda ekim ve dikim çalışması yapıldığı belirtilen açıklamada, tabiatı korumaya ayrılan bin 354 hektar alanda rehabilitasyon (defne) çalışması yapıldığı aktarıldı.

Suni gençleştirme kapsamında yanan alana toprak işlendi

Yine tabiatı koruma sahası olarak ayrılan saha, yapılan çalışmalarla 7 bin 402 hektara düştüğü belirtilirken, suni gençleştirme sahalarında dozer ve ekskavatörle 7 bin 110 hektar alanda toprak işlemesi yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildiği, 5 bin 338 hektarda ise tohum ekimi yapıldığı kaydedildi.

Yangına dirençli ağaçlar dikildi

Fidan çalışmalarıyla ilgili açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: