Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Devlet yangınların çıktığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederken, halk ise devletin çalışmalarına yardım etti.

Azerbaycan ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeden destek ekip gelirken, günlerdir devam eden ve en büyük yangınlardan birisi olan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın, söndürüldü.

Güzel haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

"MANAVGAT VE GÜNDOĞMUŞ YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ"

Bakan Bekir Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum."

GÖREVLİ OLMAYANLAR YANGIN ALANLARINA GİREMEYECEK

Yangınlara ilişkin bir kritik açıklama ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, bundan böyle yangın mahalline görevli olmayanların kesinlikle alınmayacağını duyurdu.

Erdoğan, "Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımızı başka sıkıntılar çıkarabilir. Onları oraya almayacağız." dedi.