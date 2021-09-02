Gönüllüler, Manavgat yangını için duvar örüp inşaat yapıyor

Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangını için, İstanbul'dan gelen gönüllüler, hasarlı binaların tamiri, onarımı ve inşası konusunda vatandaşlara destek veriyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı farklı noktalarda 28 Temmuz'da peş peşe çıkan orman yangınları tüm Türkiye'nin ciğerini yaktı.

Yüzlerce ekip ve vatandaşların seferber olduğu yangın, 10 günlük yoğun müdahalelerin sonunda kontrol altına alındı.

'Türkiye'nin en büyük orman yangını' olarak da tarihe geçen felakette 75 bin hektarlık orman ve tarım arazisi ile 2 binin üzerinde ev, ahır ve samanlık yandı. Yangından etkilenen 45 mahallede yapılan çalışmalarda bin 352'si ağır olmak üzere 2 bin 164 binanın hasar gördüğü tespit edildi. Hasarlı binaların yapımı AFAD aracılığıyla sürmeye devam ediyor.

'BİR KÜMES BİR HAYAT' PROJESİ

Yangın sonrası İstanbul'dan gelen mimar Yasemin Aydan'ın organizasyonuyla bir araya gelen gönüllü mimar, iç mimar, endüstriyel tasarımcı, satış danışmanı gibi meslek gruplarından insanlar sosyal medya üzerinden başlatılan 'Bir Kümes Bir Hayat' projesi kapsamında Manavgat'ta ahır, ağıl ve kümes gibi yapıları yeniden inşa etmeye başladı.

"DAHA ÖNCE İNŞAATTA ÇALIŞMADIK, ELİMİZE MALA ALMADIK"

Hayatları boyunca ellerine hiç mala almamış, şantiyede çalışmamış, duvar örmemiş olan gönüllüler, hasarlı binaların tamiri, onarımı ve inşası konusunda vatandaşlara destek veriyor.

Projeyi başlatan mimar Yasemin Aydan, "Daha önce inşaatta çalışmadık, elimize mala almadık. Hiçbirimiz duvar örmedik" dedi.





"ASIL SIKINTI YANGINDAN SONRA"

Gerek televizyonlarda gerek sosyal medyada yangınla ilgili fotoğraf ve görselleri gördükçe işin boyutunun ne derece yüksek olduğunu anladığını söyleyen Aydan, "Yangında doğru bir müdahale yapamayacağımı düşündüm. Çünkü gönüllü olarak gelseniz de bazen gerçekten itfaiye görevlilerinin hayatını da tehlikeye atıyorsunuz bilmediğiniz bir yer olduğu için. Ama asıl sıkıntı yangından sonra. Yaralar nasıl sarılacak? Yangını söndürdük, bitti mi? Peki, kalan vatandaşlar ne yapacak? Açıkçası yardımların doğru ve etkili bir şekilde ulaşmadığını duyunca aklıma böyle bir fikir geldi" dedi.





"HERHANGİ PARTİ YA DA DERNEK ÜYESİ DEĞİLİZ"

Yaptığı araştırmada Manavgat'a yeterli gönüllü desteğinin gelmediğini fark ettiğini belirten Aydan, "Bunun üzerine sosyal medya hesabımdan 'Bir Kümes Bir Hayat' projesine başladık. Şu anda burada köy köy yanan ahır ve kümesleri tespit edip, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gönüllü ekiple birlikte buradaki ahırların ve kümeslerin tadilatlarını ve yeniden inşasını yapıyoruz.

Aslında sadece ahırı yapmak da değil mevzu. Millet olarak köylülerimizin yanında olabileceğini göstermek. Herhangi parti ya da dernek üyesi değiliz. Sivil vatandaşların da bir araya gelerek kendi içinde küçük gruplarla birçok şeyi değiştirebileceğini göstermek istedik" diye konuştu.

"DEĞİŞİK MESLEK GRUPLARINDAN İNSANLAR BURADA"

Erkek ve kadınlardan oluşan gönüllülerin daha önceden hiç inşaat işinde çalışmadığın belirten Aydan "Gönüllü arkadaşlarımızın hepsi farklı meslek gruplarından. Ben mimarım, içimizde iç mimar var, öğrenci var, endüstriyel tasarımcı var, satış danışmanı var, organizatör var. Değişik meslek gruplarından insanlar burada. Daha önce inşaatta çalışmadık, elimize mala almadık. Hiçbirimiz de duvar örmedik. Aslında duvar örme; sahaya indiğinizde bir iki günde çok rahat öğrendiğiniz bir şey. Yanımızda ustabaşılarımız var, onların nezaretinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.













