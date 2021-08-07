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    Manavgat yangınında zarar gören alanlar

    Antalya'da günler sonra kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören bölgeler, havadan görüntülendi.
    • AA
    • 07.08.2021 - 16:23
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    Manavgat yangınında zarar gören alanlar

    28 Temmuz'da Manavgat'ın farklı noktalarında peş peşe çıkan orman yangınları tüm Türkiye'nin ciğerini yaktı.

    Yüzlerce ekip ve vatandaşların seferber olduğu yangın, 10 günlük yoğun müdahalelerin sonunda dün kontrol altına alınabildi.

    Yangın bölgelerindeki soğutma çalışmaları sürerken, ortaya çıkan manzara ise yürekleri sızlattı.

    ORMANLAR GRİ RENKLE KAPLANDI

    Yangın sebebiyle yüzlerce ağaç yanarak kül olurken, yeşillik olan her yer gri renge büründü. Beydiğin Mahallesi'nde zarar gören alan da havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının geniş bir alanda etkili olması dikkati çekti.

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