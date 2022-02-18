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    Manavgat yangınlarının failine 15 yıl hapis cezası

    Manavgat'ta 3 ayrı noktada yangın çıkartırken suçüstü yakalanan Semih Kuloğlu, 15 yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 16:22
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    Manavgat yangınlarının failine 15 yıl hapis cezası

    Antalya Manavgat'ta 3 ayrı noktada yangın çıkartırken kahraman personelimiz tarafından suçüstü yakalanarak savcılığa teslim edilen Semih Kuloğlu, mahkeme tarafından 15 yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı.

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