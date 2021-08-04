Manavgatlı muhtarın zor anları: Dayanamıyoruz

Düzağaç Mahallesi'ne sıçrayan yangın, muhtar Ali Güven'i ağlattı. Güven, “Dayanamaz hale geldik, elimizden bir şey gelmiyor” diyerek çaresizce söndürme çalışmalarını takip etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 gün önce başlayan orman yangını, yoğun müdahalelere rağmen poyrazın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Kızıldağ ve Çardak mahallerindeki yangın, Düzağaç Mahallesi Muhtarı Ali Güven'in doğup büyüdüğü mahallesine sıçradı.

MUHTAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Zor anlar yaşayan Muhtar Ali Güven, ellerinden bir şey gelmediğini, sadece çalışmaları izlediklerini söyledi.

"DAYANAMIYORUZ"

Güven, “Biz bu ağaçların dibinde meydana geldik. Anamız, bizi buralarda doğurdu. Zor durumdayız, dayanamıyoruz, bizi bıraksınlar söndüreceğimize söz veriyoruz, köylüyü serbest bıraksınlar. Helikopterler geliyor, bir su atıyor ama biz seyrediyoruz sadece, bir şey yapamıyoruz.

"CANIMIZ GİTTİ YANIYORUZ"

Sesimiz gitti, canımız gitti, yanıyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Vatandaş çevre mahallelerde eli tırmıklı bekliyor. Bizi serbest bıraksınlar, söndüremezsek ateşin içine atacağım kendimi.” diye konuştu.