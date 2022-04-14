Temmuz ayındaki yangında zarar gören evlerin yerine yenileri yükseliyor. 30 aile, bakanlığın himayesindeki hızlı inşa çalışmaları üzerine önümüzdeki bayramda evlerini teslim alacak.

Geçtiğimiz yaz 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, 10 gün sürerek tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti.

Yangın sonucunda 8 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce hayvan yok olmuş; yaklaşık 1200 ev, iş yeri ve 600 ahır kullanılamaz hale gelmiş, 50 bini orman 75 bin hektarlık alan da zarar görmüştü.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen yangının ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, yanan evleri ve ahırları yeninden inşa etmeye başlayarak yaraları sarmaya başladı.

Çalışmalarda sona gelindi

Yangının üzerinden geçen 9 ayda evler teslim edilme noktasına geldi. Yöre mimarisine uygun olarak inşa edilen evler tek ya da çift katlı, kiremit çatılı, örme taş kullanılarak ve yangına dayanıklı malzemeden inşa ediliyor.

Manavgatlı yangın mağdurlarına müjde: Evler tamamlanmak üzere VİDEO



30 ev Ramazan Bayramı'nda teslim edilecek

DHA'nın haberine göre; bir yılda bitirilmesi planlanan evlerin büyük bölümünün Ramazan Bayramı'nda mağdurlara teslim edilmesi bekleniyor. Yangının en çok zarar verdiği Kalemler Mahallesi'nde evlerin büyük bölümünün tamamlandığı görüldü. Kapı ve pencereleri de takılan 30 evin bayramda teslim edileceği bildirildi. Diğer evler de çalışmalar sürüyor.

(Biten evlerden örnek)

Vatandaşlar heyecanlı

Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız, evlerin yöre mimarisine uygun inşa edilmesi projesinin çok ilgi gördüğünü söyledi. Yangın mağdurlarının büyük kesiminin AFAD tarafından dağıtılan konteynerlerde yaşadığını ve bir an önce evlerine taşınmayı beklediklerini belirten Cansız, "Bazı mağdur vatandaşlarımızın yanan evlerinin yerine yenisinin yapılması mümkün olmayınca, hazine arazisine yapıldı. Oralardan da çekiliş usulüyle ev sahiplerine evleri teslim edilecek. Binalar yangından 4 ay sonra yapılmaya başlandı. Evler 4- 5 ayda hızla yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nda anahtarları teslim edeceğini duyduk. İnşallah teslim edilir." dedi.

Konteyner yaşamına son

Mahallede oturan Hasan Keçer de evinin tamamen yandığını anlattı. Aylardır konteynerde yaşamaya çalıştığını belirten Keçer, "Evim hem yandı hem de yıkıldı. TOKİ tarafından evlerimiz yapılıyor. İnşaatlarda sona gelindi. Bir ayda teslim edileceğini hatta bazılarının Ramazan Bayramı'nda teslim edileceğini duyduk. Evin içine de dışına da baktık. Tam köy evi." diye konuştu.

"Traktörümü de vermişlerdi, sıra evimde"

Hatice Akca da evinin tamamlanmak üzere olduğunu görünce sevindiğini söyledi. Kapı ve pencerelerinin takılmasının ardından evini teslim alacağını belirten Akca, "Yangında yalnızca canımı kurtarabilmiştim. Sıcaktan kulaklarım yanmış ve hastaneye götürülmüştüm. Geri geldiğimde evim yanmıştı. Traktörümüz de yanmıştı. Çok şükür onu da verdiler. Evimizi de Ramazan Bayramı'nda teslim ederlerse çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"Çifte bayram yaşayacağız"

Köyün tamamının yandığını, eşiyle birlikte ancak canını kurtardığını belirten Ahmet Özen de iki katlı yapılan evinin bitmesini heyecanla bekliyor. Diğer yangın mağdurları gibi AFAD'ın sağladığı konteynerde yaşayan Özen, "Bayramdan önce dahi teslim edilebilir deniliyor. Evimi çok beğendim. Kendim yaptırmaya kalksam mümkün değil maliyetini karşılayamam. İnşallah çifte bayram yaşarız." dedi.