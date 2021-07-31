Manavgat'ta 2 yangın işçisi hayatını kaybetti

Orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. 2 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 2’si yaralandı.

Antalya Manavgat’ta 4 gün önce başlayan orman yangını, birçok mahallede etkisini sürdürüyor.

Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı.

ARAZÖZ ALEVLERE TESLİM OLDU

Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı.

Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

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4 İŞÇİ DAHA DUMANDAN ETKİLENDİ

Diğer taraftan, aynı bölgede yangına müdahalede bulunan Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz isimli orman işçilerinin dumandan etkilenerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve gözlem altında bulunduruldukları bildirildi.

VATANDAŞLARA SAĞLIK KONTROLÜ

Yangının hızla yaklaştığı Ahmetler Mahallesi de yangın tehlikesini ensesinde hissetmeye başladı. Ahmetler Mahallesi'nde yaşayan yaşlılar, yangın tehlikesi nedeniyle arama kurtarma ekipleri tarafından evlerinden alınarak önce Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da geçici olarak konaklayacakları Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirildi.