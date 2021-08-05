Euro
10.1176
0.77%
Dolar
8.5314
0.67%
Altın
494.77
0.16%
Borsa
1.432
1.27%
Bitcoin
332.595
0.33%
EXEN Coin
23.41
-2.00%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Manavgat'ta alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu

    Alevlere müdahale eden görevlinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını bildirmesi, ortaya konulan çabayı gözler önüne serdi.
    • AA
    • 05.08.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manavgat'ta alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahaleye karadan ve havadan devam ediliyor.

    Orman işçileri, canları pahasına birden yükselen alevler karşısında büyük mücadele veriyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.

    ARAZÖZ EKİBİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

    Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

    Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası kameraya yansıdı. Anonsun ardından ekibin mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

    Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu ViDEO

    Manavgat ta alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu #1

    "HELİKOPTER SU ATSIN"

    Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezi'ne yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı.

    "ONLAR GELMEDEN GİTMEM BURADAN"

    Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.

    Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda, "Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın." ifadelerini kullandı.

    Orman işçisine bu kez, "Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt." talimatı verildi.

    Manavgat ta alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu #2

    "SON DAKİKAYA KADAR AYRILMAYACAĞIM"

    Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın." anonsunu duyan mesai arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.

    Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

    Manavgat ta alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu #3

    Manavgat ta alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu #4

    Manavgat ta alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu #5

    Manavgat ta alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir