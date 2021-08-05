Manavgat'ta alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu

Alevlere müdahale eden görevlinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını bildirmesi, ortaya konulan çabayı gözler önüne serdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahaleye karadan ve havadan devam ediliyor.

Orman işçileri, canları pahasına birden yükselen alevler karşısında büyük mücadele veriyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.

ARAZÖZ EKİBİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası kameraya yansıdı. Anonsun ardından ekibin mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin anonsu ViDEO

"HELİKOPTER SU ATSIN"

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezi'ne yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı.

"ONLAR GELMEDEN GİTMEM BURADAN"

Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.

Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda, "Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın." ifadelerini kullandı.

Orman işçisine bu kez, "Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt." talimatı verildi.

"SON DAKİKAYA KADAR AYRILMAYACAĞIM"

Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın." anonsunu duyan mesai arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.

Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.