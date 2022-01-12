Sağanak yağışın etkili olduğu ilçede taşkın yaşanması üzerine, 171 dairenin bulunduğu bir site sular altında kaldı. Site sakinlerinin yardımına ekipler yetişti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 gündür şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış, birçok yerde su baskınlarına neden oldu.

Gece boyunca aralıksız yağan yağmur, Kızılot Mahallesi'nde bulunan Karpuz Çayı'nın taşmasına neden oldu.

171 DARİELİK SİTE SULARA GÖMÜLDÜ

Kızılot sınırlarında D-400 karayolu kenarında bulunan 171 daireden oluşan ATO Tatil Sitesi ise taşkın sularına teslim oldu.

Manavgat'ta aşırı yağış: Kızılot Karpuz Çayı taştı ViDEO

ONLARCA KİŞİ EVLERİNDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Site sakinleri, su baskınına gece uykuda yakalanınca dışarı çıkamayarak evlerinde mahsur kaldı. Evlerinin 2. katına çıkan vatandaşlar, 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. Manavgat Belediyesi, AFAD ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerinin yanı sıra bölgedeki işletmelere ait iş makineleri de vatandaşların yardımına koştu.

EKİPLER SEFERBER OLDU: BOT VE KEPÇELİ MÜDAHALE

Bir taraftan kepçe ve botlar yardımıyla evlerinden ayrılmak isteyen vatandaşlar tahliye edilirken, diğer taraftan gidecek yerleri olmadığı için evlerinde kalan vatandaşlara ekmek ve diğer ihtiyaçlarının dağıtımı yapıldı.

Çalışmaları yerinde takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların mağdur olmamaları için her şeyin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirterek “Haber gelir gelmez AFAD, Antalya Büyükşehir ve Manavgat Belediyeleriyle jandarmamız seferber oldu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.” dedi.