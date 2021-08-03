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    Manavgat'ta bir mahalle daha boşaltıldı

    Manavgat'taki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.
    • AA
    • 03.08.2021 - 02:24
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    Manavgat'ta bir mahalle daha boşaltıldı

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

    İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi.

    1 MAHALLE DAHA BOŞALTILDI

    Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

    Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

    Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.

    Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

    Manavgat ta bir mahalle daha boşaltıldı #1

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