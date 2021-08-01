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    Manavgat’ta can kaybı 7’ye yükseldi

    Manavgat’ta can kaybı 7’ye yükseldi

    İlçede çıkan yangında hasar gören evde bir çiftin cansız bedeni bulundu.
    • AA
    • 01.08.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 16:28
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    Antalya’daki yangınlar 5’inci gününde…

    Manavgat ilçesi adeta alev alev yanıyor. Ekipler, havadan karadan müdahalesini sürdürürken, acı haberler de gelmeye devam ediyor.

    BİR ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Yangında hasar gören evlerden birinde bir çiftin cansız bedeni bulundu.

    Türk ve Alman vatandaşı olan çiftin, yangının sardığı bir evde mahsur kalarak can verdikleri belirlendi.

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    10 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat’taki kayıplarla ilgili son bilgileri paylaştı.

    Bakan Koca, “Yangında, ikisi yeni toplam 7 can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz.” dedi.

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