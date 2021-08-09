Manavgat'ta görev alan Bolulu itfaiyeciler evlerine döndü

Orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren Bolulu 2 itfaiyeci, aileleri ve mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Günler süren Antalya Manavgat yangınında mücadelede başrol olan itfaiye ekipleri, ailelerine kavuştu.

Bolu'da itfaiye görevlisi olan Bekir Sınmaz ve Ersin Kazan, orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak için 31 Temmuz’da Manavgat’a gitti.

Zorlu şartlarda söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte evlerine döndü.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Bolu’ya dönen Sınmaz ve Kazan, itfaiye müdürlüğü bahçesinde mesai arkadaşları ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. Görev yaptıkları araçtan inen itfaiyecilerin, aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Manavgat'tan dönen itfaiyecilerin ailesi duygusal anlar yaşadı

"CEHENNEM YERİYDİ"

Görevli Ersin Kazan, "Orası adeta küçük bir cehennem yeri gibiydi. Bir yangını söndürmekten mutluyuz. Arkamızda büyük dağlar, börtü böcekleri, yanan evleri bıraktığımız için hüzünlüyüz. Burada iki duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Orada sivil halkın, devletin bir arada mücadelesiyle karşılaştık.

"TARİF EDİLEMEZ BİR MÜCADELE VARDI"

Orada 60 yaşındaki amcamın çomakla ateşlere vurması, dağın başına bize dondurma getirmeleri yani kısaca tarif edilemez bir mücadele vardı. Antalya’ya tekrar geçmiş olsun diyorum. Bize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"ALEVLER YOLA ATLIYORDU"

İtfaiyeci Bekir Sınmaz ise "İlk gittiğimizde bir köpeği yolda yatar vaziyette bulduk. Durduk ve su verdik. O olayı gördükten sonra yangının boyutunu ve neler olduğunu hissettik. Görev yerimize gittiğimizde alevler yola atlıyordu. Oraya mevzilendik. İlk çalışmamız o şekilde oldu. Sonra diğer köyleri kurtarmaya geçtik." ifadelerini kullandı.